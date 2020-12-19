شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جميع أهداف الجولة الثانية من الإيجبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز فى نسخته رقم 62 بنهاية مباراة الأهلى وغزل المحلة بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد ، لتنتهى مباريات الجولة التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام وشهدت تسجيل 26 هدفاً، حيث انتهت خمسة لقاءات بفوز أحد الفرق وانتهت أربع مباريات بالتعادل الإيجابى واختفى التعادل السلبى.

كما شهدت هذه الجولة احتساب ركلتى جزاء فقط وسددت بنجاح عن طريق شريف دابو لاعب سيراميكا ومحمد هلال لاعب وادى دجلة.

ونجح الأهلى حامل اللقب فى تدشين بداية موفقة لرحلة حفاظه على لقبه للموسم السادس على التوالي، حيث اعتلى القمة برصيد 6 نقاط من انتصارين مسجلا ستة أهداف فى مباراتين وتلقى هدف وحيد.

وقدم فريقا الإسماعيلى والإنتاج الحربى أمتع مباراة بالنسخة الجديدة للدوري حتى الآن، والتي شهدت تعادل 3/3 ، المباراة المجنونة شهدت إثارة كبيرة، وعرفت تسجيل 3 أهداف في آخر 10 دقائق، كما كاد الإسماعيلي أن يخطف الانتصار القاتل في الثانية الأخيرة لولا القائم.

كما اقتنص فريق سيراميكا ثلاث نقاط أخري بعد الفوز على نظيره البنك الأهلى بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري.

أهداف الجولة الثانية للدوري

اسوان 2-1 طلائع الجيش

سيراميكا 3-1 البنك الاهلى

وادى دجلة 2-1 المقاولون العرب

الإسماعيلى 3-3 الإنتاج الحربى

الزمالك 1-1 بيراميدز

الأهلى 3-0 غزل المحلة

إنبى 1-0 مصر المقاصة

الاتحاد 1-1 سموحة

الجونة 1-1 المصرى البورسعيدى