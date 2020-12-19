الامارات | النصر يهزم مليحة ويستعيد صدارة دوري الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يهزم مليحة ويستعيد صدارة دوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرط فريق مليحة بنقطة ثمينة بعد فشل لاعبه البرازيلي برونو دي فريتاس في تسجيل ضربة جزاء قبل 13 ثانية من نهاية المباراة التي فاز بها النصر على ضيفه مليحة (3-2) مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الإمارات لكرة قدم الصالات، وفي باقي المباريات فاز الظفرة على البطائح (4-3) وخورفكان على الشارقة بثلاثية نظيفة.

واستعاد النصر صدارته من جاره شباب الاهلي، بعد ان اصبح رصيده 16 نقطة مقابل 15 لشبابا الأهلي، حيث سجل اهداف النصر محمد عبيد، والبرازيلي جابرييل ميندييس، واحمد الفردان، بينما سجل لصالح مليحة عبد الله أهلي والبرازيلي انتونيو جويلهرم.

وشهدت مباريات يوم أمس فوز شباب الاهلي على اتحاد كلباء (4-1) ودبا الحصن على الحمرية (6-1).

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