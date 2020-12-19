الامارات | ميسي يعادل رقم بيليه بتسجيل 643 هدفا مع فريق واحد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادل ليونيل ميسي مهاجم برشلونة رقم الأسطورة بيليه بتسجيله 643 هدفا مع فريق واحد بعدما هز شباك بلنسية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت. ووصل الأرجنتيني ميسي (33 عاما) إلى هذا الرقم بضربة رأس من مدى قريب قبل الاستراحة مباشرة بعدما أهدر بنفسه ركلة جزاء أنقذها الحارس خاومي دومينيك. وسجل بيليه 643 هدفا على مدار 19 موسما مع سانتوس البرازيلي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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