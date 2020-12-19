شكرا لقرائتكم خبر عن كشف طبي على جميع المشاركين بنهائيات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للطب الرياضي، توقيع الكشف الطبي على جميع المشاركين في نهائيات الأولمبياد الرياضي الثاني للمحافظات الحدودية، الذي يقام في الفترة من ١٩-٢٣ ديسمبر، في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وشمل الكشف الطبي جميع المشاركين، في اليوم الأول وتضمن «باطنة، قلب، رمد، عظام، اسنان، تحاليل الانيميا والسكر العشوائي، وفي حالة اشتباه في كفاءة عضلة القلب يتم عمل رسم قلب للتأكد من صحة وسلامة الرياضي»

كما تم استبيان الحالة العامة الصحية من حيث الأدوية أو العمليات التي تمت من قبل والتاريخ الطبي للمشارك، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بُعد على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، كما يتم توفير المطهرات فضلاً عن أقنعة الوجه.

ومن المقرر أن يتم تقديم عروض رياضية من كلية التربية الرياضية جامعة أسوان وطلائع- وشباب من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى بعض المعارض الفنية للمشغولات من ابناء 6 محافظات حدودية، ومشاركة الاتحادات النوعية «الرياضه للجميع -الاتحاد الرياضي المدرسي -الثقافة الرياضية -الملاحه الرياضيه- الالعاب الالكترونيه» ببعض الانشطة الرياضية .

ويشارك في الاولمبياد محافظات«أسوان- الوادى الجديد- شمال سيناء- جنوب سيناء- البحر الأحمر- مرسى مطروح» وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ الأهداف القومية من خلال تقديم البرامج والانشطة الرياضية، وأيضا تقديم الخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع النصرى وخاصة في المحافظات الحدودية لما يسهم في نشر السلوكيات الإيجابية للنشء والشباب.

وتنفذ الاولمبياد بمشاركة ألعاب «خماسي قدم- كرة طائرة- كره طائرة شاطئية- تنس طاولة- كرة سرعة كاراتيه- شطرنج- العاب قوى- سباحة» للبنين والبنات لأعمار من 15- 23 عاما، وأن التصفيات بمشاركة ما يقارب من 11000 مشارك ومشاركة وذلك خلال الفتره من 15- 11 إلى 15- 12- 2020 حيث تم اطلاق شعلة الاولمبياد في وزاره الشباب والرياضه في يوم ٩ نوفمبر الماضي .

كما يشارك أبطال من ذوي القدرات في ألعاب «الطائره جلوس- تنس الطاولة» باجمالي عدد المستفيدين في اللقاء الختامي ما يقارب من 100 مشارك ومشاركه.