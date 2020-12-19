شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم جديد لمارادونا فى الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتواصل تكريم أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا، في بلاده بعد إطلاق اسمه على ملعب استاديو سيوداد لا بلاتا.

وجرى في وقت سابق إطلاق اسم مارادونا على ملعب أرجنتينوس جونيورز وهو النادي الذي بدأ فيه مسيرته، كما أطلق نادي نابولي اسم مارادونا على ملعبه (ساو باولو) بعد أن قاد الفريق للقبين في الدوري الإيطالي ولقب في كأس الاتحاد الأوروبي.

وتوفى مارادونا في 25 نوفمبر الماضي إثر تعرضه لأزمة قلبية، ويعتبر مارادونا أحد أفضل لاعبي كرة القدم على مر العصور حيث تضمنت مسيرته العديد من النجاحات أبرزها قيادة المنتخب الأرجنتيني للقب مونديال 1986.