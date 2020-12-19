شكرا لقرائتكم خبر عن نادى طلعت حرب يقرر فتح باب العضوية الموسمية لغير «العاملين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح شريف خليل مدير عام نادي طلعت حرب، أن مجلس إدارة النادي قرر فتح العضوية الموسمية لغير أعضاء النادي بمبلغ 1800 جنيه للأسرة لمدة 6 شهور. المعروف أن نادي طلعت حرب تقتصر عضويته على العاملين في بنك مصر وشركاته، مثل شركة مصر للطيران وشركة مصر للتأمين وشركة مصر لحليج الأقطان. من جهة أخرى قرر شريف خليل فتح الاشتراك في النادي الصحي وصالة الچيم لأقارب الأعضاء من السيدات والرجال يومياً، ويضم النادي الصحي ساونا وحمام بخار و3 وحدات چاكوزي ومغطس ومساچ وفق أعلى المعايير، وتحتوي صالة الچيم على أحدث الأجهزة الخاصة باللياقة البدنية. الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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