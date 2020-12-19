شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة أهلي بني غازي والترجي تصعب مهمة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمثل إقامة مباراة أهلى بنى غازى الليبى والترجى التونسى، في دورى أبطال أفريقيا، التي من المقرر أن تقام الأربعاء المقبل، على ملعب بتروسبورت، أزمة كبيرة بالنسبة لمسؤولى الزمالك، الذين يبحثون عن ملعب بديل لملعب الكلية الحربية، حتى يستقبل مباراة المارد الأبيض مع جازيل التشادى يوم الأربعاء المقبل أيضا، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة أهلى بنى غازى والترجى في تمام السادسة مساء وهو ما يعيق إقامة مباراة الزمالك وجازيل التشادى، وهو ما جعل الزمالك يحاول مع مسؤولى بتروسبورت لإقامة المباراة عصر الأربعاء، وحتى الآن لم يحصل الزمالك على موافقة مسؤولى بتروسبورت أو الموافقات الأمنية على نقل المباراة.