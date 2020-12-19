شكرا لقرائتكم خبر عن مريم جون بطلة الجمهورية بالجمباز: أتمنى تمثيل مصر في المسابقات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فازت اللاعبة مريم جون جورج بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية التي تنظمها الاتحاد المصرى للجمباز، تحت سن 8 سنوات، عن فريق «جو اكتف».

وحصلت اللاعبة على المستوى الأول في الحركات الأرضية وعارضة التوازن وعقلة ومتوازى وحصان قفز.

وقالت «مريم» لـ «المصري اليوم»: «رغم ضيق الوقت وصعوبة التمارين في ظروف انتشار كورونا إلا إن ربنا عوض تعبي بالفوز بالذهبية وبشكر كل المدربين وكل زمايلي انهم ساعدونى أحقق النجاح ده وأتمنى استمر واتعلم أكثر وأن أمثل مصر في بطولات دولية».

جدير بالذكر أن اللاعبة سبق وحصلت على الميدالية الذهبية والفضية في بطولتين سابقتين تحت 7 سنوات.

ورغم انتشار الموجة الثانية «كوفيد 19» إلا أن الاتحاد نجح في إقامة البطولة وسط إجراءات احترازية شديدة وتعقيم المكان وإلزام الجميع بارتداء الكمامات.

مريم جون