شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سيدات «اليد» بالأهلي يفوز على الشمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره فريق الشمس بنتيجة 26-23، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، في ختام الدور الأول من منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وشهدت تألق لاعبات الأهلي، على رأسهن نصرة عيد، وسندس حشانة، وأمينة عاطف.

انتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة التعادل 12-12، ونجح الأهلي في تقديم عرض قوي في الشوط الثاني، بفضل الدفاع المنظم والهجوم المرتد السريع على مرمى المنافس، ليحقق الفوز بنتيجة 26-23.

ليواصل فريق سيدات اليد التربع على قمة جدول المسابقة بالعلامة الكاملة، بتحقيق الفوز في كل مبارياته في بطولة الدوري.