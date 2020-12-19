شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يصحح أخطاء مهاجمي المصري قبل مواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الكروي الأول للنادي المصري، مرانه الأساسي، اليوم السبت، على الملعب الفرعي لاستاد الجيش في برج العرب.

ويستعد المصري لمواجهة أسوان، الإثنين، على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري.

وحرص على ماهر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع بلاعبيه، مؤكدًا لهم ضرورة العمل على الفوز بالمباريات المقبلة أيًا كان الطرف الآخر، مؤكدًا أن الجماهير تنتظر من الفريق الكثير والكثير.

كما حرص «ماهر» خلال المران، على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، في مباراتي الإسماعيلي والجونة السابقتين بالدوري، وخصوصًا التسرع في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى.