شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترح مواجهة بطل تشاد في الثانية ظهرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترحت اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، برئاسة أحمد البكري، مواجهة جازيللي التشادي في الثانية ظهر الأربعاء بملعب بتروسبورت، الذي سيكون مشغولا مساء نفس اليوم، لحل أزمة الملعب التي تفجرت مؤخرًا.

وأعلن مسؤولو ستاد الكلية الحربية رفض استضافة مباراة الزمالك وجازيللي في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا، يوم 23 ديسمبر الجاري؛ بسبب إصلاحات.