شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالأهلي تُجهز مفاجأة لمحمد شريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تدرس لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، تعديل عقد محمد شريف، لاعب الفريق، ليكون ضمن الفئة الأولى بالفريق للحفاظ عليه خوفا من رحيله للاحتراف الخارجى خاصة بعدما نجح اللاعب في لفت الأنظار اليه بسرعة بتألقة مع الفريق مؤخرا.

وسجل شريف هدفين وصنع الثالث في مباراة الفريق مع غزل المحلة، وظهرت مهارة اللاعب الحقيقية في كرة الهدف الأول، بعدما تمكن من مرأوغة حارس الفلاحين وسدد الكرة بطريقة عبقرية بعدما لمح تغطية مدافع المحلة فما كان منه إلا أن لعب كرة لولبية من فوق المدافع لتسكن الشباك بسهولة ويسر.

وينتظر أن تجتمع اللجنة مع اللاعب عقب عودة الفريق من النيجر لإبلاغة بقرار تعديل عقدة لتحفيزه على الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.