شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تقصي حقائق لمنتخب الشباب المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم في اتخاذ إجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس مع استمرار الظروف غير المؤاتية لمشاركته في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية للشباب؛ حيث خاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبياً لدى وزارة الطيران المدني، وذلك حفاظاً على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بفيروس كورونا على أرض الوطن؛ لضمان رعاية طبية أفضل.

كما أبدى الاتحاد المصري لكرة القدم استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة.

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت إلى عدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي:

حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقرراً للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.

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