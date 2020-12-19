شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يعادل رقم "الملك" ..وسواريز يتصدر الهدافين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي في عدد الأهداف في صفوف ناد واحد والمسجل بإسم الملك البرازيلي بيليه (643 هدفاً) بتسجيله هدفاً لفريقه برشلونة في مباراة التعادل مع فالنسيا 2-2، السبت في ملعب كامب نو ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري.

وسجل لبرشلونة ميسي (45+4) ورونالد أراوخو (52)، بينما سجل لفالنسيا مختار دياخابي (30) وماكسي جوميز (69).

ورفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس ، ويرتقي فالنسيا إلى المركز الـ12 وفي رصيده 15 نقطة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة سددها ميسي وانقذها حارس مرمى فالنسيا خاومي دومينيك ووصلت الكرة إلى جوردي ألبا أعادها عرضية ارتطمت بأحد مدافعي فالنسيا، قبل ان يتابعها أفضل لاعب في العالم ست مرات برأسه داخل الشباك.

وكان بيليه حقق هذا الإنجاز خلال دفاعه عن الوان سانتوس الذي لعب في صفوفه من 1956 حتى عام 1974 قبل ان ينتقل إلى نيويورك كوزموس الأمريكي.

وسجل ميسي أهدافه ال643 في 748 مباراة رسمية اي بمعدل هدف في كل 16ر1 مباراة، في حين جاءت أهداف بيليه في 757 مباراة.

وكان ميسي سجل باكورة اهدافه للنادي الكاتالوني في الأول من مايو عام 2005 في مرمى الباسيتي في الدوري المحلي (2-صفر)

وفي مباراة ثانية،عاد المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز لممارسة هوايته في هزّ الشباك، فسجّل ثنائية لأتلتيكو مدريد الذي خرج فائزاً على التشي 3-1 .

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 29 نقطة من 12 مباراة مقابل 26 لريال مدريد من 13 مباراة وهو سيلعب ضد إيبار الاحد.

وجاء هدف سواريز الأول عندما تابع كرة عرضية للظهير الإنجليزي كيران تريبيير (41) والثانية من كرة مماثلة للجناح البلجيكي يانيك كاراسكو (59) ليرتقي إلى صدارة ترتيب الهدافين متساوياً مع مهاجم ريال سوسييداد ميكل أويارسابال وياغو اسباس من سلتا فيغو برصيد 7 أهداف.

وقلص الأرجنتيني لوكاس بويه الفارق للفريق الصاعد هذا الموسم إلى مصاف اندية النخبة من كرة رأسية (64)، لكن دييغو كوستا العائد من اصابة حسم النتيجة في صالح فريق العاصمة من ركلة جزاء (78).

وكان سواريز ولقبه "بيستوليرو" الذي سيحتفل بعيد ميلاده الرابع والثلاثين الشهر المقبل، سجل آخر هدف له في الدوري في 7 نوفمبر خلال فوز فريقه العريض على قادش برباعية نظيفة، وصام عن التهديف في ثلاث مباريات بعد عودته إلى الملاعب لكن بفضل الثنائية التي سجلها السبت رفع رصيده إلى 150 هدفا في 200 مباراة خاضها في لا ليغا.

وعبّر سواريز عن غضب كبير من استبداله في المباراتين الأخيرتين لفريقه ضد سالزبورغ النمسوي (2-صفر) في دوري أبطال أوروبا، ثم عندما اخرجه مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني من مباراة الديربي التي خسرها ضد ريال مدريد صفر-2 الأسبوع الماضي.