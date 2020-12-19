شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتحرك لإبعاد النصر عن قائده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تحرك نادي الهلال للمحافظة على قائده الكروي سلمان الفرج الذي يدخل في يناير/ كانون الثاني الفترة الحرة التي تسمح له بالانتقال دون العودة لناديه.

وينتهي عقد الفرج في يوليو/ تموز المقبل وسط أنباء عن اهتمام نادي النصر بجلب اللاعب إذا لم يتفق مع ناديه.

وحسب مصادر متطابقة يريد الفرج (31 عاماً) الحصول على أفضل عرض سنوي؛ كونه سيوقع عقده الأخير تقريباً، ما يجعله ينظر للرقم المالي في المقام الأول.

وبحسب المصادر فإن النصر مستعد لتقديم قرابة 10 ملايين ريال عن كل موسم لمدة 3 سنوات في حين لا يزال عرض الهلال أقل من ذلك، لكن صنّاع القرار في البيت الأزرق يسعون لرفع العرض وإبقاء قائد الفريق في صفوف «الزعيم» حتى عام 2024.

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