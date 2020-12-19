شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يقضى على ظاهرة مروان محسن في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم محمد شريف، لاعب الأهلى، أوراقه اعتماده كلاعب صاحب إمكانيات عالية ولديه حلول مبتكرة فى التعامل مع الكرات التى تتاح له أمام مرمى الخصم، وهو ما ظهر جلياً فى المباراتين اللتين شارك خلالهما أساسيا ضد المقاصة وغزل المحلة، ونال فيهما ثقة الجهاز الفنى بعدما سجل 3 أهداف منها هدف ألغى بداعى التسلل.

نجاح محمد شريف قضى على ظاهرة مروان محسن مهاجم الأهلي، والذى يغيب عن المشاركة للإصابة، والذى كان يحصل على العديد من ألفرص التى تتاح له أمام المرمى ولكن يهدر الكثير منها، بينما يكتفى بدور المحطة فى هجوم الأهلى من حيث فتح المساحات لزملائه القادمين من الخلف والأجناب، بدلا من أن يكون هجاماً أمام مرمى المنافسين ويستغل أنصاف ألفرص، وهو ما استغله شريف فى ترجمة ألفرص التى أتيجت له إلى تسجيل أهداف أو تهديد مرمى المنافسين.

وتألق محمد شريف بشدة فى مباراة فريقه ضد غزل المحلة وسجل هدفين وصنع الثالث، وظهرت مهارة اللاعب الحقيقية فى كرة الهدف الأول، بعدما تمكن من مرأوغة حارس ألفلاحين وسدد الكرة بطريقة عبقرية بعدما لمح تغطية مدافع المحلة فما كان منه إلا أن لعب كرة لولبية من فوق المدافع لتسكن الشباك بسهولة ويسر.

ويجيد محمد شريف اللعب بكلتا قدميه اليمنى واليسرى، حيث أنه يتميز عن غالبية لاعبى الدورى المصرى بأنه اللاعب الوحيد الذى يجيد اللعب بالقدمين بنفس القوة ونفس الإتقان فى التصويب وتوجيه الكرة، بخلاف سرعاته ألفائقة والتى تميزه عن غيره من اللاعبين سواء فى الأهلى أو فى الدورى المصري.

وما يميز شريف أيضا أنه لاعب جوكر ولديه حلول متعددة سواء اللعب فى مركز رأس الحربة الصريح أو الجناحين الأيمن والأيسر أو تحت رأس الحربة، وهو ما يجعله حل سحرى لأى مدير فنى للأهلي، يساعده على إيجاد الحلول فى وقت الغيابات.

ونجح محمد شريف فى تشكيل ثنائية قوية مع زميله محمود كهربا، أنسى الجماهير الحمراء غياب العناصر الأساسية فى الخط الأمامى للأهلى سواء حسين الشحات أو جونيور أجايى أو مروان محسن، وهو ما يؤكد أن دكة الأهلى بنفس قوة المجموعة الأساسية بل وتتفوق عليها أيضا فى بعض المراكز.