شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو يرزق بمولود جديد ويطلق عليه اسم "نوح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رُزق كريم بامبو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمولوده جديد، وأطلق عليه اسم "نوح"، وحرص اللاعبون والجهاز الفني للفريق، وأشرف قاسم المشرف العام على الكرة، وعبد الحليم علي مدير الكرة، على تهنئة اللاعب بقدوم المولود الجديد.

من ناحية أخرى، تواجد عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، بالتدريبات التى أقيمت على ملعب النادى، وذلك عقب تعافيه من فيروس كورونا، والاطمئنان عليه ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تأهيليا للاعب، يؤديه على هامش المران وقام اللاعب بالجرى حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات التأهيلية، تحت قيادة محمد السيد أخصائي التأهيل بالفريق، على أن يستكمل باقي البرنامج التجهيزي بالجيمانيزيوم، استعدادا للانتظام بشكل كامل في التدريبات خلال الوقت القادم.

فيما اكتفى الثلاثي أحمد سيد "زيزو" ومحمود عبدالعزيز وكريم بامبو لاعبو الزمالك، بأداء الفقرة التأهيلية مع اللاعبين علي هامش المران المقام حالياً بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وذلك بناء على تعليمات الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو ويستكمل الثلاثي باقي التدريبات بجيمانيزيوم النادي، ضمن برنامج بدني موضوع لهم .

فيما عقد باتشيكو جلسة سريعة مع أحمد سيد "زيزو" ، حيث أثنى على أداء اللاعب ودوره القوي والفعال مع الفريق، كما تم التحدث بشكل سريع مع محمود عبدالعزيز ونقل له بعض التعليمات من أجل تنفيذها في الفترة المقبلة بينما منح الجهاز الفني للزمالك، راحة للثنائي محمود عبدالرازق "شيكابالا" ومصطفى محمد، من التدريبات الجماعية ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا للثنائي يقوما بأداءه بجيمانيزيوم النادي، على أن ينتظما بشكل طبيعي في التدريبات القادمة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة جازيل التشادى، فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، حيث اقترح مسئولو النادى إقامة اللقاء المقبل فى الثانية من ظهر الأربعاء المقبل بدلا من الثامنة مساءً، على أن يتم إقامة اللقاء باستاد بتروسبورت بدلا من الكلية الحربية، على أن يتم النظر فى مقترحات الزمالك بشأن تغيير موعد ومكان اللقاء من أجل الحسم الموقف بصورة نهائية، وذلك فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

ويجرى مسئولو الزمالك اتصالات فى الوقت الحالى مع إدارة استاد بتروسبورت بالتوازى مع اتصالات مع الاتحادين المصرى والأفريقى وجازيل التشادى، من أجل نقل مباراة الفريق الأبيض أمام بطل تشاد، التى ستقام الأربعاء المقبل، من استاد الكلية الحربية إلى بتروسبورت، فى ظل عدم تمكن الأبيض من خوض اللقاء المقبل بالكلية الحربية فى ظل وجود بعض الأمور التى يتم العمل حولها حاليًا متعلقة بأرضية الملعب.

كما يبحث مسئولو الزمالك، نقل اللقاء خارج القاهرة حال تعثر إقامته فى استاد بتروسبورت، حيث سيتم الانتهاء من هذا الملف خلال الساعات المقبلة من خلال الاتصالات الدائرة مع الجهات المختلفة، حيث سيخوض الزمالك مباراتى الذهاب والإياب فى مصر، بعد الحصول على موافقة من الفريق التشادى حول إقامة جولتى دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا التى ستجمع بينهما فى مصر.