شكرا لقرائتكم خبر عن أبو قير للأسمدة يهزم الجزيرة بثلاثية ويتصدر المجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفر فريق أبوقير للأسمدة لصدارة المجموعة الثالثة بعد فوزه عصر اليوم على الجزيرة المطروحى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى، رافعا رصيده إلى 10 نقاط مستفيدا من وقوع منافسيه حرس الحدود وبلدية المحلة فى فخ التعادل أمام مالية كفر الزيات بهدف لمثله والتعادل السلبى أمام الحمام على الترتيب .

وأسفرت باقى مباريات المجموعة عن تحقيق الأوليمبى فوزا غاليا خارج ملعبه على الرجاء بهدف دون مقابل ليرتفع رصيده إلى 8 نقاط ويدخل سباق المنافسة من جديد، كما استعاد فاركو عافيته سريعا بعد تغيير الجهاز الفني والتعاقد مع مجدى عبد العاطى وحقق فوزا غاليا على المنصورة بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 5 نقاط .

كما نجح دكرنس فى الفوز برباعية نظيفة خارج ملعبه على بيلا، فى الوقت الذى تعادل فيه بنى عبيد مع كفر الشيخ سلبيا ، وفاز سبورتنج على دمنهور بهدف.

وفى ختام مباريات نفس الجولة بالمجموعة الثانية واصل نادى زد بقيادة أسامة نبيه سلسلة الإنتصارات محققا الفوز على كوكاكولا بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة .