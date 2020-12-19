شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتصدى لكورونا بحملة تطهير شاملة قبل مواجهة النجم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى نادى المقاولون العرب حملة تطهير شاملة بمقر النادى بقلعة الجبل الأخضر، بعد ثبوت إصابة كل من سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق ،وعماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل، ويترقب مسئولو المقاولون مسحة الكاف المقرر إجراؤها غداً، الأحد، للاطمئنان على باقى اللاعبين بعد الاشتباه بأكثر من حالة، وذلك قبل أيام قليلة من اللقاء المرتقب مع النجم الساحلى التونسى المقرر إقامته الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على قطاع الكرة، الجماهير بمساندة ذئاب الجبل فى مباراته المرتقبة أمام النجم باعتباره ممثل مصر بالبطولة، مطالباً الجميع بإيقاف تدول الشائعات التى من شأنها التأثير على الفريق بخصوص ظهور حالات كورونا بين صفوف المقاولون.

وأضاف عادل، أن النادى يقوم بعملية تطهير واسعة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين ومنع تفشى الفيروس وهو أمر معتاد فى قلعة الجبل الأخضر منذ العودة إلى التدريبات.



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يشار إلى أن المقاولون قد تأهل إلى دور الـ 32 فى كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز فى الدور التمهيدى الأول على فريق أرتا سولار بطل جيبوتى، ذهاباً وإياباً بنتيجة 10/1، محققاً أكبر فوز فى تاريخ الأندية المصرية بالبطولة.

وتسعى كتيبة ذئاب الجبل لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الإخفاق فى أول جولتين بالدورى أمام الزمالك ووادى دجلة، مستغلين عامل الأرض، قبل مباراة العودة فى تونس.

ويواصل فادى نجاح مدافع المقاولون، غيابه عن ذئاب الجبل بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخراً بتمزق فى الأربطة وجزع فى مفصل الكاحل.

وكان الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب قد راجع عدة مباريات للنجم الساحلى التونسى، وأبرزها مبارتا البنزرتى والمتلوى واللتان فاز فيهما النجم ليحتل المركز الثانى بجدول المسابقة، وذلك استعداداً للمباراة المرتقبة بين الفريقين.