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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت الموافق 19 / 12 / 2020، عددا من الأخبار المهمة على مستوى اتحاد الكرة والأهلى والزمالك، حيث تقرر عودة منتخب الشباب من تونس إلى جانب تأكد إصابة محمد عبد السلام مدافع الزمالك، بفيروس كورونا، إضافة إلى عودة طاهر محمد طاهر جناح الأهلى إلى تدريبات الفريق الأحمر، بعد انخفاض درجة حرارته بعدما حصل على راحة سلبية عقب ارتفاع درجة حرارته.

اتحاد الكرة يبدأ إجراءات إعادة منتخب الشباب من تونس ويشكل لجنة تقصى حقائق

بدأ الاتحاد المصرى لكرة القدم اتخاذ إجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس، مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، حيث خاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبياً لدى وزارة الطيران المدني، حفاظاً على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19 على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل. كما أبدى الاتحاد المصرى لكرة القدم استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة فيما قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصى حقائق لبيان الأسباب والملابسات التى أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل فى البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصى الحقائق.

تأكد إصابة محمد عبد السلام، مدافع الزمالك والمنتخب الأولمبى، بفيروس كورونا، حيث عانى اللاعب من أعراض البرد ليقرر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق، عزل اللاعب على الفور وخضوعه لمسحة والتى جاءت نتيجتها إيجابية ليستمر عزل اللاعب مع خضوعه لبروتوكول العلاج من أجل التعافى من الإصابة من الفيروس، وسط متابعة الجهاز الطبى للزمالك.

طاهر محمد يشارك فى مران الأهلى بعد انخفاض درجة الحرارة.. وتأهيل السولية

شارك طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعداداً للسفر إلى النيجر، واشتكى طاهر محمد طاهر منذ يومين في المران الجماعى من نزلة برد وارتفاع فى درجة الحرارة بعد التطعيمات التى حصل عليها تمهيداً لرحلة النيجر، وخرج من قائمة الفريق قبل مواجهة غزل المحلة التى أقيمت أمس.

كشف مصدر مسئول بالإنتاج الحربى عن ترحيب ناديه بالاستغناء عن باسم مرسى، مهاجم الفريق، فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال وصول عرض مناسب مادياً للنادى، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "باسم مرسى مرتبط بتعاقد معنا لمدة موسمين انتهى موسم ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، ومن ثم الرحيل بنهاية الموسم الجارى، لذا سوف نختار مبدأ الاستفادة المادية من اللاعب حال تلقيه عرضاً مميزاً بالشتاء حتى لا يرحل دون مقابل مادى للنادى". وأضاف المصدر، "نفس السيناريو اتبعناه مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الذى كان ينتهى تعاقده معنا بنهاية الموسم الجارى ويحق له الرحيل فى يناير المقبل مجاناً، لذا فضلنا الموافقة على انتقاله لسيراميكا بالميركاتو الصيفى الماضى حتى لا نخسر مادياً".

مجلس الإسماعيلى يفتح تحقيقا فى اختلاق أزمة مريم طفلة السرطان

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، فتح تحقيقا سريا في أزمة الطفلة مريم التي أشيع عنها أنها حالة إنسانية، استقطبت استعطاف أهالى الإسماعيلية وجمهور فريقهم ثم تحولت إلى حالة تندر، تركت صدمة لدى الجميع لاسيما بعد حالات تعاطف واسعة ضمت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى ومسؤوليه.

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، لإرسال طائرة خاصة مجهزة طبياً لإعادة المنتخب المصرى للشباب من تونس إلى القاهرة فى ضوء التنسيق الذى تم مع الاتحاد المصرى لكرة القدم .

محمد الشواربى مشرفا على لجنة المسابقات باتحاد الكرة بعد استقالة مرزوق