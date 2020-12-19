شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو أسون يخضعون لتحليل رابيد تيست قبل مواجهة المصرى فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع فريق أسوان، بقيادة سامى الشيشينى، لإجراء تحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، اليوم السبت، قبل اللقاء المرتقب لأبناء الجنوب مع الفريق البورسعيدى، والذى يستضيفه استاد برج العرب الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يطمح تماسيح النيل لمواصلة العروض القوية والمفاجآت بعد حصد العلامة الكاملة في أول مباراتين أمام إنبى والطلائع.



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من جانبه، أعرب سامى الشيشينى المدير الفنى لفريق أسوان، عن سعادته بعد الفوز الثمين الذى انتزعه أبناء الجنوب على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام، والتى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، وقال الشيشينى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: ربنا كرمنا وادانا على قد تعبنا، قبل الدوري كل الفرق كانت طمعانه فينا، الهيكل الأساسي مشي وجمعت فريق جديد الجهاز الفني بتاعي مكانش بيريح، كنا بنشتغل بالليل وبالنهار، ولذلك أشكرهم.

أضاف: كنت بلعب مباراة الطلائع فى حدود إمكانياتي، وبحيي كابتن طارق العشري لأن حصله غيابات مؤثرة، كل الفرق عندها إمكانيات أعلى مننا ولذلك انا بعمل على أساس إمكانياتى.



أردف: هيثم الفيل من اللاعبين أصحاب الخبرات، لم يبدأ المباراة الماضية ولكن بدأ هذه المباراة ونجح فى استغلال الفرصة التى أتيحت له، لأننا كفريق لن تأتى لنا الكثير من الفرص ولذلك أشكر اللاعبين أنهم من الفرص البسيطة التى أتيحت لهم نجحوا فى تسجيلها.

وعن عدم احتفاله أو إظهار السعادة عقب تحقيق الانتصارات قال الشيشينى: اللى بيحصل صفحة وتتقفل مش طبيعى بالنسبة لنا اللى بيحصل، ماتشين مش هما الدوري والفرحة تكون فى نهاية الدوري وليس الآن، ماقدرش أفرح دلوقتى وأنسى باقى المباريات.