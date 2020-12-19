ترتيب هدافى الدوري المصري .. صراع منتظر بين مصطفى محمد وكهربا وشريف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعل الصراع مبكرًا على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد ختام مواجهات الجولة الثانية من عمر المسابقة، حيث يتواجد 9 لاعبين دفعة واحدة فى صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، بعدما نجح كل منهم فى تسجيل هدفين وأصبحوا متساوين فى الصدارة، على أن تحسم الجولات المقبلة هداف دورى هذا الموسم 2020 - 2021. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الثانية جاء كالتالى.. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الثانية جاء كالتالى.. محمود كهربا لاعب الأهلي برصيد هدفين 2 . محمد شريف لاعب الأهلي برصيد هدفين 2 . مصطفى محمد لاعب الزمالك برصيد هدفين 2 . أحمد سمير لاعب طلائع الجيش برصيد هدفين 2 . شريف عادل محمد دابو لاعب سيراميكابرصيد هدفين 2 . شادي حسين لاعب سيراميكا برصيد هدفين 2 . صلاح آمين لاعب وادي دجلة برصيد هدفين 2 . هيثم مصطفى لاعب أسوانبرصيد هدفين 2 . والتر بواليا لاعب الجونة برصيد هدفين 2 . علي معلول لاعب الأهلي"هدف". عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري"هدف". محمد صادق لاعب الإسماعيلي "هدف". محمود شبانة لاعب أسوان "هدف". ويشتد الصراع بين مصطفى محمد مهاجم الزمالك، ومحمد شريف ومحمود كهربا مهاجمى الأهلى، نظرًا لكونهم مهاجمى قطبى الكرة المصرية ومطالبين بالتسجيل المستمر فى مرمى الخصم.

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