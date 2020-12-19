شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن ملعب بديل للكلية الحربية لاستضافة لقاء جازيل التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى مسئولو الزمالك اتصالات فى الوقت الحالى مع إدارة استاد بتروسبورت بالتوازى مع اتصالات مع الاتحادين المصرى والأفريقي وجازيل التشادى، من أجل نقل مباراة الفريق الأبيض أمام بطل تشاد، التى ستقام الأربعاء المقبل، من استاد الكلية الحربية إلى بتروسبورت، فى ظل عدم تمكن الأبيض من خوض اللقاء المقبل بالكلية الحربية فى ظل وجود بعض الأمور التى يتم العمل حولها حاليًا متعلقة بأرضية الملعب.

كما يبحث مسئولو الزمالك نقل اللقاء خارج القاهرة حال تعثر إقامته فى استاد بتروسبورت، حيث سيتم الانتهاء من هذا الملف خلال الساعات المقبلة من خلال الاتصالات الدائرة مع الجهات المختلفة، حيث سيخوض الزمالك مباراتى الذهاب والإياب فى مصر، بعد الحصول على موافقة من الفريق التشادى حول إقامة جولتي دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا التي ستجمع بينهما في مصر.

وتقرر إقامة لقاء الزمالك وجازيل التشادى، فى الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل، وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبطل تشاد ويقود اللقاء طاقم تحكيم كونغولي بقيادة يانيك مالالا كابانجا حكم ساحة وسفاري أوليفر ونجيلا جيليان حكام مساعدين وكيبينحو نومبي حكم رابع وكشف الإخطار الرسمى للكاف عدم وجود تقنية الفيديو التحيكيمة فى هذا الدور.

وكشف مسئولو الزمالك أن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأبيض، سيتمكن من التواجد على مقاعد البدلاء بشكل طبيعى خلال قيادة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا وأوضح مسئولو الزمالك لـ"الخليج 365"، أن باتشيكو يمتلك رخصة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "ويفا برو ودبلومة A"، ولن يتم حرمانه من التواجد فى قيادة الفريق بالبطولة الأفريقية، ردًا على الأنباء التى ترددت فى هذه المسألة بأنه سيتم حرمان المدرب البرتغالى من قيادة الزمالك فى تلك البطولة وهو ما أكد مسئولو الزمالك عدم صحته وأن المدرب سيقود الفريق بشكل طبيعى، بعدما وجه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" صدمة إلى عدد من المدربين بمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية 2020-2021، حيث أشار الاتحاد، عبر موقعه الرسمي، إلى أن هناك21 مدربًا لن يتمكنوا من قيادة أنديتهم في مباريات مسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية هذا الموسم.