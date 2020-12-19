شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. بهلوانات العصر الفرعونى سر ظهور رياضة الجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمباز من أبرز الرياضات الفردية التى تتسم بالمرونة واللياقة البدنية العالية، لاسيما أنها تجمع الرجال والسيدات بجميع الأعمار، حيث تتكون من 6 أجهزة، وهى البساط الأرضى وحصان الحلق والحلق وحصان القفز، وحالياً يسمى بطاولة القفز، المتوازى وجهاز العقلة كون فى مجال الجمباز الفنى، أما مسابقات السيدات تكون فى مجالى الجمباز الفنى والإيقاعى.

رياضة الجمباز ظهرت منذ القدم، وهى مستوحاة من البهلونات فى مصر القديمة، وأوضحت بعض الرسوم والنقوش الموجودة على جدران الأهرامات والمقابر المكتشفة ذلك.

تطورت اللعبة فى اليونان القديمة، فى سبارتا وأثينا، وكانت تستخدم كوسيلة لإعداد الرجال للحرب ، وأول من مارس رياضة الجمباز هم القدماء المصريون منذ 3000 سنة قبل الميلاد، حيث أظهرت النقوش الموجودة فى مقبرة ميراروكا فى سقارة ومقبرة بنى حسن ومقبرة بتاح حتب، حيث نقوش لحركات بهلوانية فردية وجماعية وتمرينات مشتركة بين النساء والرجال تمثل أدق الحركات التى تمارس الآن فى الجمباز ثم انتقل إلى الصينيين، ومن بعدهم الإغريق.

وفى أوائل القرن العشرين انتشرت لعبة الجمباز فى جميع دول العالم وأصبح لها مدارس خاصة بها وكثرت الإمكانيات الضخمة، من حيث صناعة أجهزة الجمباز فى شتى بلاد العالم، كما انتشرت البطولات المختلفة على مستوى العالم، سواء البطولات المحلية أو القارية أو العالمية أو الأوليمبية.

جدير بالذكر أن الرجال والسيدات لدى الإغريق مارسوا أشكالا عديدة من الرياضة بمختلف أنواعها ومن بينها الجمباز الذى أصبح جزءا من ألعابهم الأولمبية.