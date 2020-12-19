منتخب الشباب يصل مطار قرطاج استعدادا للعودة إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وصلت بعثة منتخب الشباب، مساء اليوم السبت، إلى مطار قرطاج بتونس، استعدادًا للعودة إلى القاهرة.

وترأس بعثة منتخب مصر المدرب ربيع ياسيين، المغادرة للأراضي التونسية بعد أزمة عدم مشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا بعدما ضرب فيروس كورونا صفوف البعثة.

ومن المقرر أن تصل بعثة منتخب مصر، اليوم السبت، على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بفيروس كورونا.

وستخضع بعث منتخب مصر للحجر الصحي في أحد الفنادق، لمدة 14 يومًا للتأكد من تعافيهم من فيروس كورونا الذي ضرب صفوف المنتخب قبل أيام.