جلسة وراحة وتأهيل.. ماذا حدث في مران الزمالك قبل موقعة الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض استعدادًا للقاء الغزالة التشادي والمقرر له يوم الأربعاء المقبل ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وطالب المدير الفني للزمالك لاعبي الفريق بطي صفحة مباراة بيراميدز والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل جانب في لقاء أقيم مساء الخميس الماضي ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري we المصري.

وشدد المدير الفني للزمالك خلال حديثه مع اللاعبين بالاستعداد القوي لبدء المشوار الأفريقي وتحقيق انطلاقة قوية في البطولة القارية.

مران الزمالك شهد تأهيل أربعة لاعبين قبل البطولة الأفريقية بداية من عبد الله جمعة والذي تعافى مؤخرًا من إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووضع الجهاز الفني برنامجًا تأهيليًا للاعب حيث قام بالركض حوض الملعب بالإضافة إلى بعض الأمور التأهيلية تحت قيادة أخصائي الفريق على أن يستكمل باقي البرنامج في الجيم استعدادًا للانتظام بشكل كامل في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، اكتفى ثلاثي الفريق أحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد العزيز وكريم بامبو، بخوض فقرة تأهيلية مع اللاعبين على هامش المران.

على جانب آخر، عقد باتشيكو جلسة سريعة مع أحمد سيد "زيزو"، حيث أثنى على آداء اللاعب ودوره القوي والفعال مع الفريق، وتقديمه آداء طيب باللقاء السابق أمام بيراميدز، كما تم التحدث بشكل سريع مع محمود عبدالعزيز ونقل له بعض التعليمات من أجل تنفيذها في الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، منح الجهاز الفني للفريق الأول راحة للثنائي محمود عبدالرازق "شيكابالا" ومصطفى محمد، من التدريبات الجماعية حيث وضع الجهاز الفني برنامجًا تأهيليًا وبدنيًا خاصًا للثنائي يقوما بأداءه بجيمانيزيوم النادي، على أن ينتظما بشكل طبيعي في التدريبات القادمة.

جدير بالذكر أن الزمالك خاض مباراتين في مسابقة دوري we المصري استطاع من خلالها الأبيض الفوز في لقاء كان على حساب المقاولون العرب بهدفين دون رد إلى جانب التعادل في اللقاء الثاني ضد بيراميدز (1-1).