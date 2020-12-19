كلوب عن غضب ماني: صلاح ليس السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن جناح الفريق السنغالي ساديو ماني لم يكن غاضبًا أثناء استبداله بسبب محمد صلاح، مؤكدًا على رضاه عن سلوك اللاعب وإلتزامه بالتعليمات.

وقال كلوب في تصريحاته لقناة "بي تي سبورت" الفضائية عقب الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 7-0: "إنه (ماني) لم يكن غاضبًا بسبب مشاركة محمد صلاح بدلًا منه."

وتابع: "إنه لم يكن سعيدًا ونظر إلى الساعة، وربما يكون الأمر بسبب الركلة الحرة لكن لا أعلم بالتحديد، لكنه لم ينتظر في الملعب حتى لعب الركلة الحرة."

وأضاف: "أعتقد أنك لا تستطيع أن تلعب كرة القدم إذا كنت دائمًا كالجندي وتفعل ما ما يمليه عليه قائدك، إنهم يفعلون ما أقوله لكنه في النهاية بشر ولهم ردود أفعال، وعقب المباراة ساديو كان بخير حال."

وشارك محمد صلاح الذي بدأ المباراة على مقاعد البدلاء بدلًا من ساديو ماني في الدقيقة 57.