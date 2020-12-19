تقرير.. أزمة التبديل تعود بين ماني وصلاح للمرة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رغم فوز ليفربول الكاسح بسبعة أهداف دون رد على حساب كريستال بالاس في حسابات الجولة الرابعة عشر من بريميرليج إلا أن أزمة التبديل بين النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني عادت للمشهد.

صحيح أن ليفربول يحتفظ على قمة الدوري الإنجليزي بـ31 نقطة والخروج بنتيجة عريضة من معقل كريستال بالاس إلا أن حدث أزمة ماني وصلاح سيطرت على الوضع داخل غرفة ملابس بطل بريميرليج.

أزمة تبديل صلاح وماني ليست الأولى في عهد يورجن كلوب بل تكرر الوضع للمرة الثالثة بعد لقاء كريستال بالاس، وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية.

- غضب ماني:

في الأسبوع الرابع من حسابات الدوري الإنجليزي موسم (2019 - 2020) خرج ليفربول لملعب "تورف مور" من أجل مواجهة بيرنلي، حيث خرج "عملاق الميرسيسايد" من المباراة متفوقًا بنتيجة (3-0).

ورغم تفوق ليفربول على بيرنلي إلا أن ساديو ماني انفجر قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق بعد خروجه لحساب المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي.

وشهدت هذه المباراة فرصة متاحة لليفربول من أجل التسجيل حيث كان يمتلك صلاح الكرة في المقابل كان يطالب ماني بالتمرير إلا أن النجم المصري فضّل التسديد وهو ما أثار غضب النجم السنغالي.

- الوضع يتغير:

خلال الموسم الحالي وتحديدًا في الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الإنجليزي موسم (2020 - 2021) كان عند ليفربول مواجهة على ملعب "ملعب فالمر" وهو معقل فريق برايتون.

اللقاء انتهى بنتيجة (1-1) إلا أن الحدث الأبرز داخل فريق ليفربول وهو استياء صلاح من خروجه لحساب السنغالي ماني في الدقيقة 64 حيث كانت تشير النتيجة وقتها إلى تقدم "الريدز" بهدف دون رد.

- الأزمة الثالثة:

الأزمة تكررت بين محمد صلاح وساديو ماني للمرة الثالثة بينهما والثانية هذا الموسم وتحديدًا في لقاء كريستال بالاس ضمن حسابات الأسبوع الرابع عشر في لقاء شهد تفوق كاسح للبطل بنتيجة (7-0) على ملعب "سيلهرست بارك".

المباراة شهدت تسجيل ساديو ماني هدفًا لليفربول في الدقيقة 35 إلا أن الحدث الأبرز كان في الشوط الثاني من خلال مشاركة محمد صلاح على حساب النجم السنغالي في الدقيقة 57 وهو ما أثار غضب ماني.

صلاح فور نزوله استطاع أن يسجل هدفين لليفربول وتحديدًا في الدقيقة 81 و84 إلى جانب صناعته هدفًا في الدقيقة 68 لصالح روبرتو فيرمينو.

واستطاع صلاح بعد هدفيه في كريستال بالاس أن يصل لـ13 هدفًا ليكون على قمة هدافي بريميرليج متفوقًا على الثنائي الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير وكالفريت لوين هداف إيفرتون حيث يمتلك الثنائي 11 هدفًا.