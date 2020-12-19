أبو تريكة يفتح النار: ليفربول لا يُعامل صلاح كنجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

انتقد النجم المصري السابق محمد أبو تريكة إدارة نادي ليفربول الإنجليزي في التعامل مع النجم المصري الأخر محمد صلاح، مؤكدًا أنه يجب أن يُعامل بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبو تريكة من خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقناة BeIN سبورت أنه يجب أن يعيد ليفربول الحسابات فيما يخص التعامل مع صلاح خلال الفترة المقبلة أسوة بما يحدث في أندية أخرى ضاربًا المثل بإدارة مانشستر يونايتد.

وقرر كلوب الإبقاء على محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة كريستال بالاس لحساب الجولة 14 من عمر البريميرليج والتي انتهت بسباعية دون رد سجل منها صلاح ثنائية وصنع هدف.

وقال أبو تريكة: "برونو انضم لصفوف مانشستر يونايتد منذ شهور قليلة ويُعامل بطريقة رائعة حيث حصل على العديد من الجوائز بالإضافة إلى شارة القيادة، لماذا لا يحدث هذا ما صلاح في ليفربول."

وأكمل: "محمد صلاح نجم ليفربول الأول ولا يستطيع أحد أن ينكر الأمر، أقول لإدارة ليفربول أنزلوا الناس منازلهم، لا أقول كلامي هذا بسبب ماحدث في مباراة اليوم من الابقاء على صلاح على مقاعد البدلاء، لكن أتحدث بصفة عامة، من الوارد أن يكون صلاح قد حصل على راحة اليوم من جانب كلوب، ويُحسب لصلاح أنه تعامل باحترافية كبيرة، لعب 33 دقيقة على أفضل مايكون."

وقال أبو تريكة: "فرحة صلاح بالأهداف اليوم غير كاملة، سجل أهدافًا رائعة،بصفة خاصة الهدف السابع عالمي، أعود وأكرر أنه يجب أن تتم معاملته بشكل أفضل، على سبيل المثال، شارة قيادة منتخب مصر ليست من حقه لأنها في المنتخب تُعطى بالأقدمية، لكن في ليفربول هو الأحق والأجدر بهذه الشارة، يجب على النادي أن يعطي صلاح حقه، يجب التعامل معه بشكلٍ أفضل، هي أشياء تبدو بسيطة لكنها مهمة للاعب وليس بها أي عيب."

وعن مستقبل محمد صلاح مع الريدز قال: "صلاح في ناد كبير، والمشروع جيد بعكس باقي الفرق في أوروبا، يحتاج بعض الهدوء في التفكير، كلوب عليه أن يُدرك الأمر سريعًا ويُحسن التعامل مع صلاح من أجل انهاء مشاكله واستخراج أفضل ما لديه، صلاح "سعره غالي"، أي نادي سيرغب في التعاقد معه سيدفع الكثير، من لديه القدرة على وضع ١٥٠ مليون يورو لشراء صلاح، وهل سيتركه ليفربول."

وكان محمد صلاح قد أبدى امتعاضًا من خلال حول مع صحيفة AS الإسبانية بسبب عدم الحصول على شارة القيادة في إحدى مباريات دوري الأبطال.