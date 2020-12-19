يلا شوت توداي يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ارسنال وإيفرتون بث مباشر

أعلن الإسباني ميكيل آرتيتا تشكيل فريقه الذي يحل ضيفًاعلى فريق إيفرتون في السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب جوديسون بارك ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم" بريميرليج ".
ويشارك الدولي المصري محمد النني أساسيا مع فريقه أرسنال .
تشكيل أرسنال : لينو، هولدينج، لويز، تيرني، ميتلاند نيلز، النني، سيبايوس، ساكا، بيبي، نيكيتاه، ويليان.
ويحتل إيفرتون المركز الخامس برصيد 13 نقطة. أما إيفرتون فيحتل المركز 15 برصيد 14 نقطة.
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