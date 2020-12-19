تشكيل آرسنال لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لفريق آرسنال عن التشكيل الرسمي لمواجهة إيفرتون والتي ستنطلق بعد قليل على ستاد " جوديسون بارك" ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" . وضم تشكيا آرسنال لمواجهة إيفرتون كل من : لينو في حراسة المرمى. تيرني - لويز – هولدينج ، في خط الدفاع . ساكا - سيبايوس - النني – نيلز ، في خط الوسط ويليان - نيكيتاه – بيبي ، في خط الهجوم . ويدخل ارسنال مباراة اليوم وهو في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 14 نقطة ، بينما يلعب إيفرتون اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 23 .

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