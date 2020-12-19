كورة جول يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ارسنال وإيفرتون بث مباشر اليوم السبت في الدوري الانجليزي

يواصل محمد النني ظهوره في تشكيل أرسنال الأساسي وذلك استعدادا لمواجهة إيفرتون. قمة جديدة في إنجلترا تجمع بين إيفرتون وأرسنال في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي. المدفعجية يدخلون المباراة في محاولة لتخطي النتائج السيئة التي تضرب الفريق مؤخرا. ويغيب بير أوباميانج عن تشكيل أرسنال بالكامل بسبب إصابة في الساق حسبما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي. بسبب إصابة في الساق حسبما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي. إدوارد نيكيتاه يقود هجوم أرسنال مع الثنائي ويليان ونيكولاس بيبي، مع استمرار بوكايو ساكا. ويلعب النني في وسط الملعب بجانب داني سيبايوس مع استمرار غياب المصاب توماس بارتي. وفيما يلي تشكيل أرسنال بالكامل: حراسة المرمى: لينو. الدفاع: كيران تيرني - هولدينج - دافيد لويز - مايتلاند نيلز الوسط: ساكا - النني - سيبايوس الهجوم: بيبي - نيكيتاه - ويليان

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