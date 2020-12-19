يحل اليوم السبت، صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، ضيفا على الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامجه الماتش، الذي يذاع عبرفضائية صدى البلد في الحادية عشر مساءً.
ويكشف صالح جمعة العديد من الكواليس والأسرار الخاصة عنه في الفترة
وكان سيراميكا كليوباترا تعاقد مع صالح جمعة قادما من النادي الأهلي في صفقة انتقال حر.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لصالح جمعه إعلاميا بعد الإنضمام لسيراميكا كليوباترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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