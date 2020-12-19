ملخص مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الاسباني “الخفافيش يُفسدون عودة الكتلان”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة برشلونة وفالنسيا في قمة مباريات اليوم السبت 19 ديسمبر 2020، لحساب الجولة 14 من منافسات الدوري الاسباني موسم 2021/2020، والمنتهية بالتعادل الإيجابي 2/2.

استقبل برشلونة ضيفه فالنسيا على ملعب كامب نو بإقليم كتالونيا بطموح حصد الثلاث نقاط لخطف المركز الرابع من فياريال، إلا أن فريق الخفافيش أفسد عودة الكتلان إلى سباق المنافسة على الليجا، ونجح في الخروج بنقطة ثمينة.

وبدأت المقابلة في تمام الساعة 15:15 بتوقيت جرينيتش، 17:15 بتوقيت مصر ، 18:15 بتوقيت السعودية، ونقلت في البث المباشر عبر شبكة قنوات بين سبورت القطرية، القناة الأولى والثالثة، بصوت المعلق الرياضي العُماني خليل البلوشي، كما نقلتها قناة سيتانتا سبورت 1 البريطانية.

تأخر البرسا بهدف في الدقيقة 29 سجله دياخابي بمساعدة سولير، وبعد دقائق قليلة تغيرت المباراة بسبب خروج النجم الواعد يونس موسى مصابًا.

ونجح النادي الكتالوني في تعديل النتيجة عند الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضائع خلال الشوط الأول بواسطة ليونيل ميسي الذي عادل رقم الأسطورة بيليه كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف مع فريق واحد برصيد 643 هدفًا مع برشلونة في 746 مباراة بمختلف المسابقات، فيما سجل بيليه 643 هدفًا رفقة سانتوس البرازيلي على مدار 18 عامًا ما بين عامي 1956 و1974.

وخلال الشوط الثاني من اللقاء استغل آراوخو تخبط مدافعي فالنسيا ليضيف الهدف الثاني لبرشلونة، لكن الدقيقة 69 حملت خبرًا غير سار لرونالد كومان عندما سجل ماكسيمليانو جوميز هدف التعادل إثر هجمة مرتدة قادها جايا على الرواق الأيسر قبل أن يرسل عرضية نموذجية وضعها ماكسي بلمسة رائعة بخارج القدم بعد هروبه من المدافع.

شهدت المباراة غياب كل من عثمان ديمبيلي وأنسو فاتي وجيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو عن برشلونة بسبب إصابات مختلفة، بينما غاب توني لاتو عن صفوف فالنسيا بعد تعرضه لفيروس كورونا، بالاضافة إلى ثلاثة لاعبين من فريق الخفافيش هم “سيليسين وجاميرو وسانمارتين”.

ودخل برشلونة مباراة اليوم وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 20 نقطة، بفارق 6 نقاط فقط عن أتلتيكو مدريد المتصدر (مع مباريات أقل للأتلتي)، وكان بإمكان برشلونة خطف المركز الرابع إذا ما هزم فالنسيا، حيث كان يتفوق عليه فياريال بفارق نقطتين فقط.

واستعاد فريق المدرب الهولندي رونالد كومان عافيته في الجولتين الماضيتين من الليجا، حين هزم ليفانتي وريال سوسيداد 1/صفر و1/2 – على الترتيب – ليستفيد من سقوط فياريال في أربع تعادلات متتالية.

أما فالنسيا فقد تقدم إلى المرتبة ال12 في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة نفس رصيد إيبار صاحب المركز ال13، وأقل من سلتا فيجو العاشر ويال بيتس ال11 بنقطة واحدة.

فالنسيا 2-2 برشلونة

???? ملعب كامب نو (برشلونة)

???? الدوري الاسباني (الجولة 14)

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تشكيلة فالنسيا: خاومي دومينيك – دياخابي – جايا – جابرييل باوليستا – واس – سولير – راسيتش – تشيريشيف – يونس موسى – ماكسيمليانو جوميز – جوديش.

تشكيلة برشلونة: تير شتيجن – آراوخو – مينجويزا – ديست – جوردي ألبا – سيرجيو بوسكيتس – فيليب كوتينيو – بيدري – جريزمان – بريثوايت – ليونيل ميسي

الشوط الأول |

16 ???? بطاقة صفراء | أنطوان جريزمان

29 ⚽️ هدف لفالنسيا 1-0 | دياخابي

43 ???? تغيير لفالنسيا | نزول بلانكو بدلاً من يونس موسى

45+2 ???? بطاقة صفراء | ضد جايا

45+2 ???? ركلة جزاء | برشلونة

45+3 ❌ ركلة جزاء ضائعة | ليونيل ميسي

45+4 ⚽️ هدف لبرشلونة 1-1 | ليونيل ميسي

45+7 ???? بطاقة صفراء | بلانكو

الشوط الثاني

46 ???? تغيير لبرشلونة | نزول دي يونج بدلاً من بوسكيتس

52 ⚽️ هدف لبرشلونة 2-1 | آراوخو

56 ???? بطاقة صفراء | مينجويزا

69 ⚽️ هدف لفالنسيا 2-2 | ماكسيمليانو جوميز

73 ???? تغيير لبرشلونة | نزول ترينكاو بدلاً من جريزمان

79 ???? تغيير لبرشلونة | نزول لينجليه بدلاً من كوتينيو

86 ???? تغيير لبرشلونة | نزول بيانيتش بدلاً من بيدري

87 ???? تغيير لفالنسيا | نزول مانو فاييخو بدلاً من جويدش

90+1 ???? بطاقة صفراء | جوردي ألبا

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