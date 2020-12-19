شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف برشلونة وفالنسيا في قمة مباريات اليوم السبت 19 ديسمبر 2020، لحساب الجولة 14 من منافسات الدوري الاسباني موسم 2021/2020.

استقبل برشلونة ضيفه فالنسيا في ملعب كامب نو بإقليم كتالونيا، وبدأت المقابلة في تمام الساعة 15:15 بتوقيت جرينيتش، 17:15 بتوقيت مصر ، 18:15 بتوقيت السعودية .

نقلت المباراة في بث مباشر عبر شبكة قنوات بين سبورت القطرية، القناة الأولى والثالثة، بصوت المعلق الرياضي العُماني خليل البلوشي، كما نقلت على قناة سيتانتا سبورت 1 البريطانية.

وشهد الشوط الأول تسجيل فالنسيا لهدف مُباغت في الدقيقة 29 عن طريق دياخابي من صناعة سولير.

لكن ليونيل ميسي نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت المُحتسب بدل من ضائع، بعدما تابع ركلة الجزاء التي أضاعها بنفسه.

غاب عن برشلونة في هذه المقابلة كل من عثمان ديمبيلي وأنسو فاتي وجيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو بسبب إصابات مختلفة، بينما غاب توني لاتو عن صفوف فالنسيا بعد تعرضه لفيروس كورونا، بالاضافة إلى ثلاثة لاعبين من فريق الخفافيش هم “سيليسين وجاميرو وسانمارتين”.

دخل برشلونة مباراة اليوم وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 20 نقطة، بفارق 6 نقاط فقط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، وبإمكان برشلونة خطف المركز الرابع إذا ما هزم فالنسيا، حيث يتفوق عليه فياريال بفارق نقطتين فقط.

واستعاد فريق المدرب الهولندي رونالد كومان عافيته في الجولتين الماضيتين من الليجا، حيث هزم ليفانتي وريال سوسيداد 1/صفر و1/2 – على الترتيب – ليستفيد من سقوط فياريال في أربع تعادلات متتالية.

أما فالنسيا فيحتل المرتبة ال13 في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة فقط، حيث تعرض لخمسة خسائر وتعادل في مثلهم.

شاهد فيديو اهداف برشلونة وفالنسيا

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