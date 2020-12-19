السوق السعودي | الروقي يُنهي أحلام جماهير النصر في ضم نجمي الهلال!

تحدث عضو المركز الإعلامي في نادي النصر، فايز الروقي، عما تردد في الفترة الماضية، عن دخول العالمي في مفاوضات مع ثنائي الهلال سلمان الفرج وياسر الشهراني، وإمكانية الحصول على توقيعهما مع دخولهما الفترة الحرة من عقدهما مع الزعيم.

وقال الروقي من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “جمهور النصر حتى لا تعشمون أنفسكم كثيراً في ياسر الشهراني وسلمان الفرج، هؤلاء اللاعبين تم تجديد عقودهم مع الهلال دون أن يوقع معهم رئيسهم لأنه لا يملك الملاءة المالية”.

وأضاف الإعلامي الرياضي “إقحام النصر في هذه الصفقات ماهو إلا انتصار وهمي لهم بأنهم قطعوا الطريق عليه وفي الأساس النصر لم يفاوضهم”.

وكان المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، سعود الصرامي، قد أكد أن فارس نجد لم يدخل في مفاوضات مع سلمان الفرج وياسر الشهراني، وأشار إلى أن الترويج لهذا الأمر هدفه زيادة أسعار اللاعبين”.

وتابع “النصر يرفض رفضاً قاطعاً استخدامه في لعبة السماسرة و طرقهم الملتوية المكشوفة مع اطيب الأمنيات بالتوفيق لنجومنا الدولية”.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت اليوم اقتراب إدارة الهلال من إعلان التجديد مع قائد الفريق، سلمان الفرج، لمدة 4 سنوات، وكذلك ياسر الشهراني.

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