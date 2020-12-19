اخبار سوريا | الاتحاد الآسيوي يتجاوز ويعتمد مشاركة تشرين والوحدة في كأس الاتحاد!

أكد رئيس الاتحاد الرياضي العام في سوريا فراس معلا أنه تم الحصول على موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لعودة مشاركة فريقي تشرين والوحدة في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.

وأشار معلا في تصريح إذاعي انه تم التواصل هاتفيًا مع رئيس الاتحاد الآسيوي الذي وافق على مشاركة الفريقين.

من جهته أكد ماهر السيد رئيس نادي الوحدة لفرانس برس عودة فريقه للمشاركة “تم مجددًا تجهيز كل الثبوتيات اللازمة لتثبيت المشاركة بعد أن منح الاتحاد الآسيوي مُهلة جديدة خلال 48 ساعة لإرسال ثبوتيات مشاركة الوحدة وتشرين”.

وكان الاتحاد السوري قد تسبّب بحرمان فريقي تشرين بطل الدوري والوحدة بطل الكأس من المشاركة في مسابقة كأس الاتحاد التي تم أمس الأول الإعلان عن الأندية المشاركة بها والتي خلت من الأندية السورية التي لم تنقطع عنها منذ انطلاقها عام 2004.

وحمّل السيد رئيس نادي الوحدة مسؤولية استبعاد الناديين للموظفين المعنيين بمراسلة الاتحاد الآسيوي “لقد استكملنا كافة الأوراق المطلوبة للمشاركة بتاريخ 12 نوفمبر الفائت أي قبل أسبوع من انتهاء المدة القانونية وتم إرسال كافة الأوراق المطلوبة لمكتب الترخيص في اتحاد الكرة السوري الذي يبدو أنه تأخر في إرسالها للاتحاد الآسيوي”.

من جهته أكد إبراهيم أبا زيد امين عام الاتحاد السوري ان المسؤول عما حصل هو الموظف المعني بترخيص الأندية وبتثبيت المراسلات.

يذكر أن فريق الجيش السوري فاز بلقب النسخة الأولى من كأس الاتحاد الاسيوي 2004 بفوزه على مواطنه الوحدة الدمشقي.