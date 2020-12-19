محمد صلاح يكشف عن طموحات مصر في كأس أمم أفريقيا 2021

أكد محمد صلاح جناح الفريق الأول بنادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري أن طموح الفراعنة هو التتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا التي ستقام بالكاميرون.
وقال محمد صلاح في حوار أجرته معه صحيفة “آس” الإسبانية إن المنتخب المصري يتطور أداءه مع المدير الفني الجديد حسام البدري.
وأضاف:” تأهلنا تقريبًا إلي نهائيات أمم أفريقيا والتي لم نتوج بها منذ قرابة الــ10 سنوات، الجميع يسعي لاستعادة اللقب لمصر لإسعاد الجماهير ومن أجل أنفسنا”.
وأوضح محمد صلاح أنه يتمني تتويج المنتخب المصري بلقب بطولة أمم أفريقيا في نسختها المقبلة.
وأكد :” من الصعب التكهن حاليًا بمن سيتوج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي خاصة أن الوقت مبكرًا للغاية ولكن ليفربول يلعب بصورة جيدة ويسعي للفوز باللقب “.
وقال صلاح إن هدفه دومًا هو تحقيق طموحات فريقه قبل الألقاب الفردية فهو دون شك يتمني أن يحطم كل الأرقام القياسية والفوز بلقب الحذاء الذهبي للمرة الثالثة علي التوالي في البريميرليج ولكن الأهم هو فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي“.
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