ثنائية سواريز تقود أتلتيكو مدريد للفوز على إلتشي 

عاد المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز لممارسة هوايته في هزّ الشباك، فسجّل ثنائية لأتلتيكو مدريد الذي خرج فائزاً على إلتشي 3-1 في المرحلة 14 من الدوري الإسباني ليعزز صدارته.



ورفع أتلتيكو رصيده إلى 29 نقطة من 12 مباراة.



وجاء هدف سواريز الأول عندما تابع كرة عرضية للظهير الانكليزي كيران تريبيير (41) والثانية من كرة مماثلة للجناح البلجيكي يانيك كاراسكو (59) ليرتقي إلى صدارة ترتيب الهدافين متساوياً مع مهاجم ريال سوسييداد ميكل أويارسابال وياغو أسباس من سلتا فيغو برصيد 7 أهداف.



وقلص الأرجنتيني لوكاس بويه الفارق للفريق الصاعد هذا الموسم إلى مصاف أندية النخبة من كرة رأسية (64)، لكن دييغو كوستا العائد من اصابة حسم النتيجة في صالح فريق العاصمة من ركلة جزاء (78).



وغاب سواريز عن الملاعب في الفترة من منتصف تشرين الثاني/نوفمبر إلى الخامس من كانون الأول/ديسمبر لإصابة بفيروس كورونا المستجد، إثر تواجده في صفوف منتخب الأوروغواي خلال النافذة الدولية.



وكان سواريز ولقبه "بيستوليرو" الذي سيحتفل بعيد ميلاده الرابع والثلاثين الشهر المقبل، سجل آخر هدف له في الدوري في 7 تشرين الثاني/نوفمبر خلال فوز فريقه العريض على قادش برباعية نظيفة، وصام عن التهديف في ثلاث مباريات بعد عودته إلى الملاعب.



وعبّر سواريز عن غضب كبير من استبداله في المباراتين الاخيرتين لفريقه ضد سالزبورغ النمسوي (2-صفر) في دوري أبطال أوروبا، ثم عندما أخرجه مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني من مباراة الدربي التي خسرها ضد ريال مدريد صفر-2 الأسبوع الماضي.

المصدر: بي إن سبورت