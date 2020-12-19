الامارات | نيمار يغيب عن صفوف سان جيرمان حتى نهاية العام

شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يغيب عن صفوف سان جيرمان حتى نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من قائمة باريس سان جيرمان خلال المواجهة المرتقبة أمام ليل وبات من المستبعد أن يشارك مجددا حتى نهاية العام الحالي.

وذكر سان جيرمان في بيانه اليوم السبت "بعد تعرضه لإصابة بالتواء في الكاحل الأيسر، لازال يعاني من كدمات في العظام وسيواصل تلقي العلاج في الملعب التدريبي، من المتوقع أن يعود في يناير".

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ليل قبل مباراتهما غدا الأحد.

كما سيغيب نيمار عن المواجهة أمام ستراسبورج يوم الأربعاء المقبل وهي الأخيرة لسان جيرمان هذا العام.

وتعرض نيمار للإصابة في 13 من الشهر الجاري بعد تدخل قوي من تياجو مينديز خلال المباراة التي فاز فيها سان جيرمان على ليون بهدف دون رد.

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