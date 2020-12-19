شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تحصل على المركز الثاني في بطولة الجامعات لرفع الأثقال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل الطالب محمود عصام أحمد بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية جامعة بنها، على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الشهيد الرفاعي 48 لرفع الأثقال، والتى نظمتها جامعة الفيوم بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة بالجامعة.

من جانبه قال الدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، في بيان له، السبت، إن البطولة شارك فيها عدد من الجامعات المصرية في الفترة من 12 إلى 19 من شهر ديسمبر الجاري، وحصلت جامعة بنها على المركز الثانى والميدالية الفضية.