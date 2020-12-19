شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يضع بصمته على رقم قياسي جديد لليفربول «كلوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع النجم المصري محمد صلاح بصمته على رقم قياسي جديد يحققه نادي ليفربول الإنجليزي تحت قيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب.

ونجح ليفربول في تحقيق فوز كاسح على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 7-0 في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدفين بعد دخوله بديلًا لساديو ماني في الدقيقة 57، فيما جاء الهدف الثاني للنجم المصري والسابع لليفربول ليكن رقم 600 للريدز تحت قيادة يورجن كلوب خلال 288 مباراة، وهو الإنجاز الذي لم يحققه الفريق تحت قيادة أي مدرب آخر، إذ كان الرقم القياسي السابق لأسرع مدرب يصل مع ليفربول إلى 600 هدف هو كيني دالجليش وبعد 298 مباراة، بفارق 10 مباريات عن «ليفربول كلوب».