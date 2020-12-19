شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفوز علي الدرب الأحمر بثلاثية في دوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق كرة الصالات للنادي الإسماعيلي على الدرب الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة ميت عقبة لحساب منافسات بطولة الدورى.

احرز اهداف الاسماعيلى، محمد «أوبس» هدفين ومعتز بالله ميزو هدف، ليرتفع رصيد الفريق إلى ٦ نقاط.

بدأ الدراويش اللقاء بتشكيل ضم.. أحمد كرم وعمرو محسن ومعتز بالله ميزو ومحمد أوبس وريكا العركى، وشارك كل من رحيم ابراهيم وعبدالرحمن عشرى..

يقود الفريق فنيا.. محمود خليل مدير فنى وسامح البنا مدرب عام وسيد عيد مدرب وتهامى مصطفى ادارى ومحمد عثمان وعزت هشام علاج طبيعى.

ووضع مجلس الإدارة، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لائحة خاصة بالفريق، لتحفيز اللاعبين على الفوز بالدوري في الموسم الحالي.