شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفوز علي الدرب الأحمر بثلاثية في دوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق كرة الصالات للنادي الإسماعيلي على الدرب الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة ميت عقبة لحساب منافسات بطولة الدورى.
احرز اهداف الاسماعيلى، محمد «أوبس» هدفين ومعتز بالله ميزو هدف، ليرتفع رصيد الفريق إلى ٦ نقاط.
بدأ الدراويش اللقاء بتشكيل ضم.. أحمد كرم وعمرو محسن ومعتز بالله ميزو ومحمد أوبس وريكا العركى، وشارك كل من رحيم ابراهيم وعبدالرحمن عشرى..
يقود الفريق فنيا.. محمود خليل مدير فنى وسامح البنا مدرب عام وسيد عيد مدرب وتهامى مصطفى ادارى ومحمد عثمان وعزت هشام علاج طبيعى.
ووضع مجلس الإدارة، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لائحة خاصة بالفريق، لتحفيز اللاعبين على الفوز بالدوري في الموسم الحالي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,280
-
تعافي
106,157
-
وفيات
7,041
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يفوز علي الدرب الأحمر بثلاثية في دوري الصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.