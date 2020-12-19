شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحقق في رخص وكلاء اللاعبين في عهد اللجنة السابقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة قيام اللجنة الثلاثية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة حاليا عن تلقي الجبلاية العديد من الشكاوي من بعض المرشحين للحصول علي رخصة وكالة اللاعبين المعتمدين والتى اشتكوا فيها من قيام اللجنة السابقة برئاسة عمرو الجنايني منح بعض الوكلاء رخصة الوكالة دون اجتياز الاختبارات وعدم تحقق الشروط في بعضهم.
وقال المصدر أن لجنة الجنايني منحت بعض وكلاء اللاعبين رخصة رسمية لكنها لم تعلن عنها بشكل رسمي.
واكد المصدر ان الامر سيحال للشؤون القانونية للتحقيق لمعرفة حقيقة الامر من عدمه.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,280
-
تعافي
106,157
-
وفيات
7,041
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يحقق في رخص وكلاء اللاعبين في عهد اللجنة السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.