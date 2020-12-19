شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة والإسماعيلية يصعدان عن المجموعة الثالثة لدور الـ٨ ببطولة دوري مراكز الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاع منتخبا القاهرة والإسماعيلية للصم الصعود لدور الـ٨ عن المجموعة الثالثة، ضمن منافسات بطولة النسخة الرابعة لدوري مراكز الشباب للصم، والذي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، على ملعب مركز شباب التجمع الاول.

حيث تصدر منتخب القاهرة المجموعة الثالثة والتي تضم محافظات (القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسماعيلية) ب٦ نقاط بعد تغلبه على منتخبا القليوبية والبحيرة، ويأتي منتخب الإسماعيلية في المركز الثاني بـ٦ نقاط، ويأتي منتخب البحيرة في المركز الثالث ب٦ نقاط أيضا، وتزيل منتخب القليوبية المجموعة بدون نقاط.

تم تقسيم الفرق الـ١٦ إلى ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٤ فرق، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات(أسيوط، كفر الشيخ، اسوان، الجيزة)، وضمت المجموعة الثانية منتخبات(المنيا، الاسكندرية، الغربية، مطروح)، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات( القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسماعيلية)، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات(الشرقية، الدقهلية، المنوفية، الفيوم).

ويهدف إقامة دوري الصم إلى توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب من ذوي الهمم، ودمج ذوي الهمم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بين ذوي القدرات والهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب من ذوي القدرات، وزيادة الانتماء بين ذوي القدرات والهمم، واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

يذكر أن الفرق الـ١٦ التي صعدت منها 8 فرق صعدت من الأدوار التمهيدية والتي أقيمت بالاسكندرية، بجانب ٨ فرق أخرى أصحاب دور الـ8 في النسخة السابقة.