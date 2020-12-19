شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فنية بين «باتشيكو» و لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وطالب المدير الفني اللاعبين بطي صفحة لقاء بيراميدز الأخير والتركيز في المواجهات المقبلة. وشدد المدير الفني على اللاعبين بالاستعداد القوي لبدء المشوار الإفريقي، وتحقيق نتيجة وانطلاقة طيبة وقوية في البطولة. ويستهل الزمالك مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الغزالة التشادي، الأربعاء المقبل. الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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