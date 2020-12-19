شكرا لقرائتكم خبر عن «ماني» يخرج عن شعوره عقب تبديله بمحمد صلاح في مباراة كريستال بالاس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، غضبه بشكل واضح مع قرار المدير الفني يورجن كلوب باستبداله في الدقيقة 57 من عمر مباراة الفريق أمام كريستال بالاس.

وكان «صلاح» قد جلس على مقاعد بدلاء الريدز خلال المباراة، فيما بدأ «ماني» أساسيًا ونجح في تسجيل الهدف الثاني للريدز في المباراة التي يتقدم فيها الفريق برباعية نظيفة حتى اللحظة.

وفي الدقيقة 57، قرر «كلوب» إقحام «صلاح» في المباراة على حساب زميله السنغالي، الذي أبدى غضبًا كبيرًا وبدأ في ترديد عبارات والإشارة تجاه مدربه، قبل أن يلتزم بالقرار ويخرج من الملعب ويصافح «صلاح» و«كلوب» ويجلس على مقاعد البدلاء.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدورى الإنجليزى الممتاز

ماني يخرج غاضبًا من مباراة كريستال بالاس

ساديو ماني يغادر مباراة كريستال بالاس غاضبًا

ماني يخرج غاضبًا من مباراة كريستال بالاس

ماني يخرج غاضبًا من مباراة كريستال بالاس