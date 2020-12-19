شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف علي الكرة : لصالح مين ضرب استقرار المقاولون بشائعات مغرضة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب الجميع بتحري الدقة وعدم اثارة الراي العام وإحداث بلبلة متعمدة لفريق المقاولون قبل مباراة مهمة ومصيرية أمام النجم الساحلي في ذهاب دور ال32 للبطولة الكونفيدرالية الافريقية والمحدد لها الثلاثاء المقبل بملعب الجبل الأخضر.

وقال فتحي: لصالح من ترويج شائعات عن اصابات كورونا بالمقاولون رغم أن المسحة لم تتم بعد، مؤكدا أن ناديه سيعلن النتائج بمنتهي الشفافية وكاف أيضا سيعلن بشكل رسمي.