هدفان وتمريرة حاسمة في نصف ساعة .. شاهد انفجار صلاح في وجه بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انفجر محمد صلاح في نصف ساعة فقط شارك فيها أمام كريستال بالاس في اجتياح ليفربول لكريستال بالاس 7-0 ضمن منافسات الجولة الـ14 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك صلاح في الدقيقة 57 من زمن المباراة بدلاً من ساديو ماني، ليصنع هدفاً ويسجل ثنائية لينفرد بصدارة الهدافين برصيد 13 هدفاً، بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه.

وأحرز صلاح هدف ليفربول السادس بصناعة من المدافع الكاميروني جويل ماتيب في الدقيقة 81 من زمن المباراة.

صلاح لم يكتف بهدفه في شباك كريستال بالاس بل عاد النجم المصري ليسجل الهدف الثاني له في المباراة والسابع بتسديدة رائعة في الدقيقة 84 لتصبح النتيجة (7-0).

واستطاع نجم مصر وليفربول، بخلاف هدفيه، صناعة هدف لصالح زميله البرازيلي روبيرتو فيرمنيو في الدقيقة 68.

ورفع ليفربول رصيده إلي 31 نقطة ليعزز صدراته للبريميرليج فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 18 نقطة.