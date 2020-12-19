"منافس الأهلي المحتمل".. هيونداي يتوج بكأس أسيا ويصعد للمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

توج أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على برسيبوليس الإيراني 2 / 1 في مباراة نهائية مثيرة، أقيمت على ملعب استاد الجنوب، أحد الاستادات التي تحتضن نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وبذلك حسم أولسان هيونداي مقعد بطل أسيا في كأس العالم للأندية فبراير المقبل في الدوحة.

وسبق وحسم الأهلي مقعده في كأس العالم للأندية بعدما تُوج بطلاً لدوري أبطال أفريقيا، بجانب بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، وأوكلاند سيتي، والدحيل القطري.

ولم تتحدد بعد قرعة كأس العالم للأندية المقبلة ومنافس الأهلي في ربع النهائي، لكن يُعد الفريق الكوري الجنوبي ضمن الأندية المحتمل أن تواجه بطل أفريقيا.

وافتتح مهدي عبدي قرة التسجيل لبرسيبوليس في الدقيقة 45 ثم أدرك جونيور نيجراو التعادل لأولسان هيونداي في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وبعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف جونيور نيجراو الهدف الثاني له والثاني للفريق الكوري من ضربة جزاء، ليرفع اللاعب رصيده إلى سبعة أهداف في البطولة الآسيوية متساويا مع عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر السعودي في صدارة قائمة الهدافين.

وتوج أولسان هيونداي بذلك بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية، حيث فاز باللقب في عام 2012، بينما أخفق برسيبوليس في التتويج باللقب الأول له وأول لقب للأندية الإيرانية بشكل عام في تاريخ البطولة.

وشهد الاستاد حضور جماهيري بنسبة 30% من السعة الاستيعابية للاستاد، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الآسيوي أمس الجمعة أنه ضمن جهود ضمان سلامة وصحة كل الجماهير، اتفق الاتحاد واللجنة المحلية المنظمة على تطبيق معايير صارمة، مع الالتزام بالإجراءات المتبعة في جميع فعاليات كرة القدم بدولة قطر، والتي تسمح بحضور 30% من سعة الملعب.